Vali, yağmur altında bekleyen simitçinin tüm simitlerini satın aldı



Şerife Serap KARA/AMASYA, (DHA)AMASYA Valisi Mustafa Masatlı, teravih namazı sonrası cami çıkışında gördüğü, yağmur altında simit satan Resul Çelebi'nin (16) kalan simitlerini satın alıp halka ikram etti.

Vali Mustafa Masatlı, teravih namazı sonrası Sultan II. Bayezid Külliyesi'nde vatandaşla sohbet etti, çay ve simit ikramında bulundu. Salgın nedeniyle 2 yıldır ramazan aylarını doyasıya yaşayamadıklarını belirten Vali Masatlı, "Çok şükür, vatandaşlarımızla beraber gönül gönüle güzel bir ramazan geçiriyoruz. Amasya ilimiz, Şehzadeler şehri, kuruluştan kurtuluşa pek çok geleneği ve göreneği uhdesinde barındırıyor. Bunlardan bir tanesi de iftardan sonra özellikle sahura doğru teravih namazlarından sonra simit yeme geleneğidir. Bizim kültürümüzde simit, dayanışmayı ve paylaşmayı simgeler. Bugün biz de Bayezid Cami'mizde simit ve çay ikramında bulunarak vatandaşlarımızla bu geleneği tekrar sürdürüp paylaşmak istedik" diye konuştu.

TÜM SİMİTLERİ SATIN ALDI

Vali Masatlı, camiden ayrılırken gördüğü, yağmur altında simit satan Resul Çelebi'nin kalan 16 simidini de 80 TL verip satın aldı. Simitleri çevredekilere ikram eden Vali Masatlı, "Caminin içindeki cemaatten fazla simit getirdik. Vatandaşlarımıza simidi dağıtırken arkadaşlarımız köşede bir delikanlının simit sattığını ama müşteri bulamadığını söylediler. Biz de o delikanlımıza bugün bir sürpriz yapıp, tezgahında olan bütün simitleri satın aldık. Böylelikle onu da mutlu etmiş olduk" dedi.

Resul Çelebi de "Sağ olsun valimiz bütün simitlerimi aldı. Yağmur altında beklemek zorunda kalmadım. Teşekkür ediyorum" ifadesini kullandı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Amasya / Merkez Serap Şerife KARA

2022-04-08 10:28:17



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