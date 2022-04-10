Suluova’da zabıta ekiplerinden fırınlarda denetim Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok: “Vatandaşlarımızın sağlığı bizim için her şeyden önemli”

Suluova Belediyesi zabıta ekipleri Ramazan ayının gelmesiyle birlikte denetimlerine hız verdi.

Ekipler, fırın, imalathane ve marketlerde hijyen, gramaj, etiket ile tarih denetimi gerçekleştirdi.

Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, “Vatandaşlarımızın sağlığı bizim için her şeyden önemli. İlçemizde gıda üretimi yapan işletmelere sık sık denetimlerimiz yapılıyor. Şu ana kadar yapılan denetimlerde olumsuz bir durumla karşılaşılmadı” dedi.

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