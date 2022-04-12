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Suluova MYO ve Amasya Şeker’den işbirliği anlaşması

İHA

Amasya Üniversitesi Suluova Meslek Yüksekokulu ile Amasya Şeker Fabrikası arasında şeker pancarı tohumu çeşit denemesi üzerine araştırma faaliyetlerinde bulunmak amacıyla anlaşma yapıldı.

Suluova MYO ve Amasya Şeker’den işbirliği anlaşması

Amasya Üniversitesi Suluova Meslek Yüksekokulu ile Amasya Şeker Fabrikası arasında şeker pancarı tohumu çeşit denemesi üzerine araştırma faaliyetlerinde bulunmak amacıyla anlaşma yapıldı.
İşbirliği protokolüne imzalar Suluova MYO Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Murat Karavin ve Amasya Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Özarslan tarafından atıldı.
Dr. Öğr. Üyesi Karavin, “Şeker pancarı üretiminde verim ve kaliteyi etkileyen önemli faktörlerden birisi pancar tohumu çeşit seçimidir. Protokolün Amasya’ya ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.
Törende yer alan Amasya Şeker Fabrikası Genel Müdürü Ali Namık Bostancı da, “Amasya’nın iklim ve toprak şartlarına uygun, hastalıkzararlı ve tohuma kalkmaya dayanıklı, kök ve şeker oranı yüksek, çimlenme gücü ve tarla çıkışı iyi, sağlıklı, güvenilir şeker pancarı çeşitlerini çiftçilere tavsiye etmek amacıyla bu protokolü imzalıyoruz” diye konuştu.
Bostancı, işbirliğine destek olan Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Elmacı, okul müdürü Murat Karavin ve ekibine teşekkür etti. Bitkisel ve Hayvansal Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Beril Kocaman ve Dr. Öğr. Üyesi Ebru Batı Ay ile Şeker Fabrikası Ziraat Müdürü Erol Yelen de törene katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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