Taşovalı 800 çiftçiye tohum desteği

Amasya’nın Taşova ilçesinde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından çiftçileri destekleme amaçlı ayçiçeği, yonca ve nohut tohumu dağıtıldı.

İlçe genelinde 800 üreticiye 5 ton ayçiçeği, 1 ton nohut ve bir buçuk ton yonca tohumu 2022 bitkisel üretim sezonu içinde tarım alanlarının etkin kullanımı çerçevesinde yüzde 75 Tarım ve Orman Bakanlığı ile Amasya İl Özel İdare kaynaklı yüzde 25 çiftçi kaynaklı olmak üzere proje çerçevesinde teslim edildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde düzenlenen törende konuşan Taşova Kaymakamı Ahmet Gökcecik ve Belediye Başkanı Bayram Öztürk de sezonun bereketli geçmesini diledi.

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