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Amasya’da halkın talepleri ‘Hilal Masa’ ile çözülüyor

İHA

Amasya’da halkın talepleri ‘Hilal Masa’ ile çözülüyor

Amasya Belediyesi tarafından halkın sorunlarıyla yakından ilgilenerek hızlı bir şekilde çözüme kavuşturmak amacıyla kurulan Hilal Masa, 365 gün 7/24 esasına göre hizmet vermeye devam ediyor. Amasya Belediyesi, halkın tüm ihtiyaçlarında bir telefon kadar yakınında olmayı sürdürüyor.
Belediye merkez hizmet binası giriş katında faaliyet gösteren 'Hilal Masa’ya vatandaşlar şikayet, öneri ve taleplerini whatsap üzerinden 05051955005 numaralı hattan iletebiliyor. Belediyenin tüm birimleriyle koordineli çalışan Hilal Masa görevlilerine vatandaşın acil sorunlarının çözümünde tüm müdürlüklerce oluşturulmuş acil hizmet mobil ekibi de destek veriyor.
Vatandaşlarla belediye arasındaki iletişimi maksimum seviyeye çıkarmak için ‘Hilal Masa'yı oluşturduklarını hatırlatan Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, “Hiçbir vatandaşı ayırt etmeden evinden, işinden ayrılmadan tek bir numarayla hizmet vermeyi başarmış, onların istek ve taleplerinin karşılanması için daha hızlı çözümler üretmiş olmaktan da gurur duyuyoruz” diye konuştu.
Personeline teşekkür eden Başkan Sarı, “Biz her zaman vatandaşımızın memnuniyetini esas aldık. Belediyecilik anlayışımızın da başında vatandaşımızın memnuniyeti gelmektedir. Bunu Hilal Masa aracılığıyla en hızlı şekilde gerçekleştirmek bizleri ziyadesi ile mutlu etmektedir” şeklinde konuştu.

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