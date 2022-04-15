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Hayırsever nine: Önce Kur'an kursu yaptırdı, şimdi cami yaptırmak istiyor Ahşap evde yaşayan yaşlı kadın Kur’an kursu yaptırdı, şimdi de hayalinde cami var

İHA

Hayırsever nine: Önce Kur'an kursu yaptırdı, şimdi cami yaptırmak istiyor Ahşap evde yaşayan yaşlı kadın Kur’an kursu yaptırdı, şimdi de hayalinde cami var

Amasya’nın Aydınlık köyünde ahşap evde yaşayan 80 yaşındaki Fadime Menteşe, köyüne 4 yıl önce iki katlı Kur’an kursu yapılmasını sağladı. Şimdi de cami inşa edilmesi için tüm mal varlığını bağışlamayı planlıyor.
Arsasını bağışlayıp inşasına da destek olduğu Kur’an kursunda kadınların din eğitimi alıp küçük çocukların da ana sınıfı imkanından faydalanmasını sağlayan Fadime Menteşe’nin tek isteği doğup büyüdüğü köyüne yeni bir cami yaptırmak. Kur’an kursunun yapımı için babasından miras kalan 800 metrekarelik arsayı bağışlayan Menteşe, “Oğlu, kızı, kocası olmayanın kimi olur. Benim peşimden dua edilsin diye arsamı bağışladım. Şimdi cami yaptırmak istiyorum. Mescit diyorlar. Ama ben razı değilim. Cami her zaman yapılmaz. Cami olursa il merkezindeki diğer arsamı satıp camiinin temelini inşallah atacağım” dedi.
Zekatlarını her yıl Amasya Müftülüğüne veren yaşlı kadına yalnız yaşadığı evinde ziyarette bulunan Amasya Müftüsü Durmuş Ayvaz, “Fadime annemiz verdiği arsaya Kur’an kursu yapılmasına vesile oldu. Bir arsasını da satıp cami yaptırmak istediğini iletti. Böyle güzel yüreğe sahip annemize teşekkür ediyoruz” diye konuştu.
Kurs binası inşa edilmesiyle yaklaşık 900 nüfuslu köydeki kadınların çoğunun Kur’anı Kerim öğrendiğini vurgulayan köy muhtarı Mustafa Yinci, “Allah ondan razı oldun. Eşim bile burada Kur’anı Kerim öğrendi” şeklinde konuştu.
Köyün girişine bir süre önce mescit inşaatı başlattıklarını hatırlatıp cami yapımı için atılacak adımları anlattığı "Cami olmadıktan sonra yer satamam" diyen Menteşe’yi ikna eden Yinci, “Cami yaptırmak için dernek kurulması lazım. Derneğimizi kurunca Fadime annemizin arsa bağışını alıp caminin inşasına başlayacağız. Mescidi de şadırvana dönüştüreceğiz. Hem de çift minareli bir cami olacak. Suluova’dan bile görülecek” ifadelerini kullandı.
Eşi ve çocuğu olmayan 80 yaşındaki Fadime Menteşe, Kur’an kursunun ardından cami hayaline de kavuşmak istiyor.

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