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Amasyalı gençler, iftara dakikalar kala sürücülerin yüzünü güldürdü

İHA

Amasyalı gençler, iftara dakikalar kala sürücülerin yüzünü güldürdü

AK Parti Taşova Gençlik Kolları üyeleri, Ramazan’da ’İftara Beş Kala’ sloganıyla iftarda evine yetişemeyen sürücülere hazırladıkları kumanyaları ikram etti.
Amasya’nın Taşova ilçesinde AK Parti Taşova Gençlik Kolları tarafından iftara yetişemeyen sürücüler için ’İftara Beş Kala’ projesi ile şehrin en yoğun kavşaklarından kumanya dağıtıldı. AK Parti Taşova Gençlik Kolları Başkanı Emre Kavi’nin katıldığı etkinlikte iftarı evinde açamayıp trafikte kalan vatandaşlara İftara Beş Kala projesi ile kumanya paketi dağıtılarak iftarlarını açmaları sağlandı.
Gençlik Kolları Başkanı Emre Kavi konu ile ilgili yaptığı açıklamada Ramazan ayında yardımlaşma ve paylaşma konularındaki hassasiyetin daha da arttığını söyledi. Kavi, “AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanlığımızın organizesinde 81 il ve tüm ilçelerimizde olmak üzere iftara beş kala programımızı Taşova ilçemizde de icra ettik. Ramazan paylaşmaktır, Ramazan berekettir şiarıyla tüm Ramazan ayı boyunca, Taşova’mızın çeşitli bölgelerinde, çeşitli işlere imza atacağız inşallah” dedi.
İftar saatinde kendilerine iftarlık dağıtmasından oldukça memnun olan sürücüler de yetkililere teşekkür etti.

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