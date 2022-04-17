Başkan Öztürk: "Sanayi Köprümüzü yakında trafiğe açacağız"

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Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk, yapımında sona yaklaşılan Sanayi Köprüsü’nün inşaat çalışması yerinde ziyaret etti.

Bitimine gün sayan Sanayi Köprüsü’nün yayaların korkuluk demirleri takıldı. Başkan Öztürk, çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Sanayi ve Doğu Mahallelerini birbirine bağlayacak olan Sanayi Köprüsü’nün yapım çalışmalarını inceleyen Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk, "Köprüde bariyer, kaldırım ve zemin betonlama çalışmalarımız bitti. Kısmet olursa köprümüzü yakında trafiğe açacağız. Taşova’mıza hayırlı olsun" dedi.

Çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Öztürk’e vatandaşlar memnuniyetlerini dile getirdi.

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