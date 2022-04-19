Amasya Üniversitesi ayak tenisinde şampiyon

Amasya Üniversitesi, Ünilig Üniversitelerarası Ayak Tenisi Türkiye Şampiyonası'nda karışık takım kategorisinde birinci oldu.

Manisa'nın Kula ilçesinde düzenlenen Ünilig Üniversitelerarası Ayak Tenisi Türkiye Şampiyonası'na 17 üniversiteden toplam 26 takım ve 214 öğrenci katıldı. Kadınerkek karışık kategoride şampiyon olan Amasya Üniversitesi, erkeklerde ise Türkiye ikinciliğini elde etti.

Kupayı kendisine getiren öğrencilerini kutlayan Amasya Üniversitesi Rektörü Prof Dr. Süleyman Elmacı, “Üniversitemiz öğrencileri ile gurur duyduğumuzu belirtmek isteriz. Başarılarının devamını da diliyoruz” dedi. Elmacı, “Takımın ve sporcularımızın başarılarını üst noktalara taşıyabilmek için üniversite olarak desteğimizi esirgemeyeceğimizi belirtmek isterim” diye konuştu.

Ayak Tenis milli takım kaptanı olan Amasya Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı öğrencisi İbrahim Serdar Demir, “Yakaladığımız başarıyı üniversiteler arası şampiyonada şampiyon olduktan sonra diğer turnuvalarda da sürdürmek istiyoruz. Amasya Üniversitesi olarak güzel bir Turnuva geçirdik. Önümüzdeki sene inşallah Türkiye’deki tüm kupaları kazanmak istiyoruz” şeklinde konuştu.

Amasya Üniversitesi Ayak Tenisi Takımı Sporcusu Selin Nur Şahin ise, “Bu spora daha bu sene katıldık. Yeni bir branş, yeni maceralar. Mix kategorisinde Türkiye birincisi olduk. Avrupa’ya gitme hedefimiz var. Seneye inşallah Süper ligdeyiz. Süper lige çıktığımız için kadınlarda olsun, erkeklerde olsun, mix’te olsun Avrupa hayalimiz var. Kendimizi daha da geliştirip daha yüksek mevkilere çıkacağız” ifadelerini kullandı.

Sporcularıyla gurur duyan Amasya Üniversitesi Öğretim Görevlisi Antrenör Ali Galip Yücel de, Üniversite Sporları Federasyonunun çalışmaları doğrultusunda yeni gelişmekte olan sporlara dahil olmayı planladıklarını söyledi.

Ziyarete, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Recep Kürkçü ve Prof. Dr. Halil Apaydın ile Rektör Danışmanı Doç. Dr. Aytuğ Mermer Üzümlü de yer aldı.

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