Amasya Üniversitesi’nde yeni tezli yüksek lisans programına YÖK onayı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Amasya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde ElektrikElektronik Mühendisliği Anabilim Dalı tezli yüksek lisans programı açılması kararı alındı.

Rektörlüğün teklifinin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca (YÖK) uygun görüldüğünü belirten Rektör Elmacı, “ElektrikElektronik Mühendisliği alanında bilimsel araştırma yapma, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama becerisi yüksek öğrenciler yetiştirmek istiyoruz” dedi.

Yeni açılan yüksek lisans programının hayırlı olmasını dileyen Elmacı, “Üniversitemizin gelişim hedefleri doğrultusunda yeni lisansüstü programların açılmasına büyük önem veriyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.