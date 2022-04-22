Kaymakamlık makamını devraldı, telsizden anons geçti

Amasya’nın Taşova ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde, kaymakamlık makamını öğrenciler devraldı.
Taşova Kaymakamı Ahmet Gökcecik’in makam koltuğunu devralan Yeşilırmak İlkokulu 3. sınıf öğrencileri Eylül Uzun ve Melih Altun, kaymakamlık koltuğunu 1 günlük devralarak birim amirlerine çeşitli talimatlar verdi. Minik Kaymakam Melih Altun, kaymakamlık makam telsizinden İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne “suçluların yakalanması” konusunda anons geçerek talimat verdi.
Ayrıca makam koltuğuna oturan minik Kaymakam Eylül Uzun’un istekleri bir bir yerine getirilirken, ilçe ve köyler için gördükleri en büyük eksiklikleri anlattı.
Kaymakam Gökcecik yaptığı açıklamada, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla temsili olarak kaymakamlık koltuğunu devrettiğini belirterek, "Bütün çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum. Bayramların güzellik, başarı ve barış getirmesini diliyorum. Ülkemizin huzur ve güven içerisinde geleceğe yürümesini diliyorum. Bu ziyaret vesilesiyle bütün okul yöneticilerine ve öğrencilerine teşekkür ediyorum" dedi.
Kaymakam Gökcecik, öğrencilere teşekkür ederek hediyeler verdi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.