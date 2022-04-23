Amasya'da Yedikır Barajı’nın kıyısı tarımsal üretime kazandırılıyor Amasya Valisi Masatlı, traktörle atıl arazi sürdü Atıl haldeki 835 dekarlık arazi tarımsal üretime kazandırılacak

Amasya’da Yedikır Barajı’nın kıyısında bulunan daha önce ekilmemiş 835 dekarlık atıl arazi tarımsal üretime kazandırılıyor. Ekim yapılacak alanda traktörün direksiyonuna geçip toprağı süren Vali Mustafa Masatlı, çiftçilere öncülük etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın "Ekilmedik tek karış yer kalmamalı" talimatına dikkat çeken Vali Masatlı, alanı traktör ile sürerek ekime hazır hale getirilmesine katkı sağladı. Traktörü ustalıkla kullanan Mustafa Masatlı, “Benim ailem tarım ve hayvancılıkla uğraşıyordu. Özellikle üniversite döneminde ve öncesinde sürekli traktörün üzerindeydik. Bu traktörler o zamana göre çok daha modern ve sürmesi kolay” dedi.



"Son yıllarda yapıldığı kadar destek hiç görmedim”

Bu alanda şeker pancarı ve ayçiçeği ekiminin gerçekleştirileceğini belirterek elma, kiraz, hünnap gibi meyvelerin üretiminin yoğun olarak yapıldığı kentte soya, nohut, ayçiçeği, çilek ile cennet hurması gibi ürünlerin yetiştiriciliğini projelerle desteklediklerini vurgulayan Masatlı, “Tecrübeli bir idareciyim. Devlet içerisinde 28 yılımı tamamladım. Son yıllarda yapıldığı kadar destek hiç görmedim” diye konuştu.

Uzunoba köyünde çiftçilerle birlikte çilek fidesi diken Masatlı’nın incelemelerine İl Tarım ve Orman Müdürü Hayrullah Göktekin ile diğer yetkililer de katıldı.

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