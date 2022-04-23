MSB: 11 PKK´lı terörist etkisiz hale getirildi



ANKARA, (DHA)MİLLİ Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonunda 9, Pençe-Şimşek Operasyonunda da 2 olmak üzere bölgede 11 PKK´lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Teröristleri saklandıkları sığınak ve mağaralara gömmeye devam ediyoruz. Pençe-Kilit Operasyonunda 9, Pençe-Şimşek Operasyonunda da 2 olmak üzere bölgede 11 PKK´lı terörist etkisiz hale getirildi. Pençe-Kilit Operasyonunda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 54 oldu" denildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Amasya ANKARA, (DHA)

2022-04-23 16:10:34



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.