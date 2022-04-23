MSB: 11 PKK´lı terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA, (DHA)MİLLİ Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonunda 9, Pençe-Şimşek Operasyonunda da 2 olmak üzere bölgede 11 PKK´lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Teröristleri saklandıkları sığınak ve mağaralara gömmeye devam ediyoruz. Pençe-Kilit Operasyonunda 9, Pençe-Şimşek Operasyonunda da 2 olmak üzere bölgede 11 PKK´lı terörist etkisiz hale getirildi. Pençe-Kilit Operasyonunda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 54 oldu" denildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Amasya ANKARA, (DHA)
2022-04-23 16:10:34
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