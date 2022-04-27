Kuraklıktan etkilenen Amasya'ya 400 dekarlık sulama tesisi yapıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kuraklıktan etkilenen Amasya'ya 400 dekarlık sulama tesisi yapıldı

İHA

Kuraklıktan etkilenen Amasya'ya 400 dekarlık sulama tesisi yapıldı

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, Taşova’ya bağlı Tatlıpınar ve Alpaslan köylerinde, İl Özel idare tarafından yapımı tamamlanan 200 dekar kapasiteli iki adet Basınçlı Sulama Tesisi'nin açılışını gerçekleştirdi.
Vali Masatlı, Taşova ve Amasya’ya tarım alanında önemli katkı sağlayan Tatlıpınar ve Alpaslan köylerimizi ederek, üreticinin yetiştireceği ürünü daha iyi yetiştirmesi, daha çok ürün elde etmesi, daha çok kazanç elde etmesi bakımından pek çok yatırımı yapma gayreti içerisinde olduğuna değindi.
Geçen yıl bu zamanlar da yapılması planlanan basınçlı su tesisinin açılışını gerçekleştiren Vali Masatlı ve beraberindekiler, ayrı ayrı 360 tonluk sulama havuzu ve 4 bin 200 metrelik ana isale hattıyla beraber 200’er dekar olmak üzere, toplam 400 dekar tarım alanını sulamaya açtı.

“Bizim sulama yatırımlarımız 11 kat artmıştır”
Amasya Valisi Mustafa Masatlı, “2020 yılına göre 2021 yılında bizim sulama yatırımlarımız 11 kat arttı. Bunu da özellikle sizin bilginize sunmak isterim. Geçen yılı biz 46 milyon sulama yatımıyla tamamlamış bulunuyoruz. İnşallah önümüzdeki yıllarda arkadaşlarımız planlamayı yaptı. Bu yılda geçen yıl ki gibi sulama yatırımlarımıza devam edeceğiz. Biz insanlarımızın gelirini artırmaya talibiz. İnsanlarımızın yaşam standartlarını yükseltmeye talibiz. İnşallah sizlerde başta emeğinizi alın terinizi bu topraklara vererek köyümüzden en yüksek üretimin yapılmasına katkı sunacaksınız” dedi.
Amasya Valisi Mustafa Masatlı, sulama tesislerinin açılışının ardından vatandaşlarla sohbet ederek, Kadir Gecesi’ni ve Ramazan Bayramlarını tebrik etti.
Açılış programlarına ayrıca Amasya Milletvekili M. Levent Karahocagil, Taşova Kaymakamı Ahmet Gökcecik ve vatandaşlar katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

MSB: Pençe-Kilit operasyon bölgesinde 1 asker şehit oldu, 4 asker yaralandı
YEREL HABERLER MSB: Pençe-Kilit operasyon bölgesinde 1 asker şehit ...
Amasya Belediye Başkanı Sarı, iftar öncesi trafikte Ramazan pidesi dağıttı
YEREL HABERLER Amasya Belediye Başkanı Sarı, iftar öncesi trafikte ...
Geçen yılın en kurak kenti Amasya’da barajlardaki doluluk yüzde 83’e ulaştı
YEREL HABERLER Geçen yılın en kurak kenti Amasya’da barajlardaki ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.