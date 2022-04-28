Amasya Valiliği ayçiçeği tohumu desteğini 80 bin dekara çıkardı Vali Mustafa Masatlı: “Gıda arzının desteklenmesi ve ayçiçeği ithalatını azaltma bakımından bu faaliyet içerisine girdik”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Amasya Valiliği ayçiçeği tohumu desteğini 80 bin dekara çıkardı Vali Mustafa Masatlı: “Gıda arzının desteklenmesi ve ayçiçeği ithalatını azaltma bakımından bu faaliyet içerisine girdik”

İHA

Amasya Valiliği ayçiçeği tohumu desteğini 80 bin dekara çıkardı Vali Mustafa Masatlı: “Gıda arzının desteklenmesi ve ayçiçeği ithalatını azaltma bakımından bu faaliyet içerisine girdik”

Amasya Valiliği, geçen yıl 55 bin dekarda uyguladığı ayçiçeği tohumu desteklemesini bu yıl 80 bin dekara çıkardı. Bulduklu köyüne giden Amasya Valisi Mustafa Masatlı, traktör kullanarak tarlaya ayçiçeği tohumu ekti.
"Nadas Alanlarında Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi" kapsamında ekilen tohumların bereketli olmasını dileyen Vali Masatlı, toplam bedeli 6,4 milyon lira olan 3 bin 200 ünite tohumun yüzde 75 hibe desteğiyle üreticilere teslim edildiğini belirtti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Ekilmedik tek karış yer kalmamalı" talimatına vurgu yapan Mustafa Masatlı, “Gıda arzının desteklenmesi hem de ülkemize yapılacak olan ayçiçeği ithalatını azaltma bakımından bu faaliyet içerisine girdik. Tarım ve Orman Bakanlığımız genel politikaları belirliyor. Bizler de yerel düzeyde bu politikalara katkı sunma bakımından çalışmalara devam ediyoruz” diye konuştu.
Ekim yapılan traktörü kullanıp çiftçilerle de görüşen Masatlı, ayrıca Amasya Orman İşletme Müdürlüğü bünyesindeki Fındıklı yangın ilk müdahale ekip binasını da ziyaret ederek faaliyetlere ilişkin bilgiler aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kuraklıktan etkilenen Amasya'ya 400 dekarlık sulama tesisi yapıldı
YEREL HABERLER Kuraklıktan etkilenen Amasya'ya 400 dekarlık sulama ...
MSB: Pençe-Kilit operasyon bölgesinde 1 asker şehit oldu, 4 asker yaralandı
YEREL HABERLER MSB: Pençe-Kilit operasyon bölgesinde 1 asker şehit ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.