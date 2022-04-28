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Bakan Karaismailoğlu: Bölünmüş kara yolu uzunluğunu 4,5 kat artırdık

DHA

Bakan Karaismailoğlu: Bölünmüş kara yolu uzunluğunu 4,5 kat artırdık


Serap Şerife KARA- Sinan HARMANCI/ AMASYA, (DHA)ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Cumhurbaşkanı´mız önderliğindeki hükümetlerimiz döneminde ülkemizin bölünmüş kara yolu uzunluğunu 4,5 kat artırarak 28 bin 650 kilometreye çıkardık" dedi.
Amasya´da yapımı tamamlanan çalışmalar ile yeni projeleri yerinde inceleyen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Osmancık ile Merzifon arasında bulunan ve yapımına devam edilen Badal Tüneli´ni ziyaret etti. Buradan Meray kavşağına geçen Bakan Karaismailoğlu, açıklamalarda bulundu. Türkiye´nin ekonomik bağımsızlığını kazanması için canla başla çalıştıklarını belirten Karaismailoğlu, "Cumhurbaşkanı´mız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde çok önemli mücadeleler veriyor. Üretimde, istihdamda, ihracatta, büyümede yerli ve milli çözümlerle yeni Türkiye´nin geleceğini planlıyoruz. Ulaştırma ve altyapı yatırımlarımızla Türkiye´yi, dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına yükseltmek için çalışıyoruz. 2003´ten 2021 yılı sonuna kadar kara yolu, demir yolu, hava yolu, deniz yolu ve haberleşmeye yaptığımız yatırımlar 172 milyar dolara ulaştı. Sayın Cumhurbaşkanı´mızın önderliğindeki hükümetlerimiz döneminde ülkemizin bölünmüş kara yolu uzunluğunu 4,5 kat artırarak 28 bin 650 kilometreye çıkardık. Ülkemizin yalçın kayalarını, derin vadilerini tünel ve viyadüklerle aştık. Tünellerimizin toplam uzunluğu yalnızca 50 kilometreydi, 13 kat artırdık ve 651 kilometreye çıkardık" dedi.
'ASLA YAPILANLA YETİNMEDİK'
Yüksek hızlı tren hatlarını inşa ettiklerini dile getiren Bakan Karaismailoğlu, "Havalimanlarımızı 26´dan 57´ye yükselttik. Sıradaki hedefimiz; 61 havalimanına ulaşmak. 2021 yılında 26 milyon 500 bin yolcusuyla İstanbul Havalimanı´mız, dünya 2'ncisi oldu. Müjdeyi verdik. Ülkemizin 2'nci, dünyanın 5´inci deniz dolgusu yaparak inşa ettiğimiz Rize-Artvin Havalimanı'nı da 14 Mayıs´ta açacağız. Türksat5A ve Türksat5B haberleşme uydusunu başarı ile uzaya gönderdik. Aynı yıl 2 uydu birden gönderen nadir ülkelerden olduk. Yerli ve milli haberleşme uydumuz Türksat6A´yı cumhuriyetimizin 100'üncü yılında uzaya göndereceğiz. Mobil abone sayımız da 28 milyondan 87 milyona yükseldi. Bütün bunlar emek ve değer vermenin göstergesidir. Bizler laf değil iş üreten, millet sevdası ile çalışan, memleketin her köşesine aynı hizmeti sunma gayretinde olan Türkiye sevdalılarıyız. Biz asla yapılanla yetinmedik; milletimiz için de ülkemiz için de hep daha iyisini daha faydalısını istedik" diye konuştu.
'YÜZDE 100 YERLİ MÜHENDİSLİK'
Amasya´nın da hak ettiği yatırımlara kavuşmaya devam edeceğini belirten Karaismailoğlu, "Amasya´da yapımını tamamladığımız, şehrimize kazandırdığımız diğer önemli yatırımlardan olan Badal Tüneli ve Merzifon Meray farklı seviyeli kavşak, kara yolu ulaşımına nefes aldıracaktır. Badal Tüneli ve Meray kavşak projesi, İran sınırından Bulgaristan´a kadar devam eden Türkiye Transit Ulaştırma Koridoru hattı üzerinde yer alan, Osmancık-Merzifon yolu üzerinde yer alan iki önemli nokta. Yolun, Merzifon kesiminde yatay ve düşey standartlarını yükseltmek için Badal Tüneli´ni inşa ettik. Araç trafiğine 2x2 şeritli, bölünmüş yol standardında hizmet verecek olan tünelimiz, 905 metre uzunluğunda. Bağlantı yolları ile birlikte proje 4,5 kilometreye ulaşıyor. Proje kapsamında 65,3 metre uzunluğunda 2 köprü ve 2 de alt geçit var. Yüzde 100 yerli mühendislik imkanları kullanılarak yapılan Badal Tüneli´miz, Türk mühendislerinin ve işçilerinin aklıyla alın terleri ile yapıldı. Yapımı tamamlanan Badal Tüneli´mizi yakın zamanda hizmete açacağız. Türkiye Transit Ulaştırma Koridoru hattının Amasya geçişinde yol standardını artırmak amacı ile yaptığımız Badal Tüneli, kış aylarında kar ve bahar aylarındaki yoğun yağış ve buzlanmalardan kaynaklanan aksamaları ortadan kaldıracak" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Amasya Serap Şerife KARA, Sinan HARMANCI
2022-04-28 16:44:56

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