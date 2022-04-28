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Bakan Karaismailoğlu: “Taş üstüne taş koymayanların ettikleri boş laflar sizi aldatmasın”

İHA

Bakan Karaismailoğlu: “Taş üstüne taş koymayanların ettikleri boş laflar sizi aldatmasın”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, “Yapmak, imar etmek, inşa etmek, hizmet etmek bizim işimiz. Taş üstüne taş koymayanların, ettikleri boş laflar sizi aldatmasın” dedi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Amasya Valiliği ve AK Parti ile MHP il başkanlıklarını ziyaret edip esnaf gezisinde bulundu. Ardından Bakan Karaismailoğlu, Büyük Amasya Oteli’nde gerçekleşen iftar programında şehit aileleri, gençler ve STK temsilcileri ile bir araya geldi.
Bakan Karaismailoğlu, yaptığı konuşmada, Türkiye’nin, 20 yıldır Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve iktidara olan güven sayesinde büyüdüğünü belirterek, “Ülkemiz, küresel problemlere gözünü yummayarak, bölgesel ve küresel barış ve dünyada adil bir yönetim sağlamak için gerekli adımları atarak gelişiyor. Başkaları, pamuk ipliğine bağlı, ilkesiz ittifaklar kurup, ülkenin hayrına olan yatırımları baltalarken biz 2035’in, 2053’ün stratejilerini belirliyoruz” diye konuştu.
"Vatanımıza, toprağımıza, değerlerimize, inancımıza, kardeşliğimize hizmet etmek istiyorsak yüreğimizi ortaya koyarak çalışmaya devam edeceğiz. Yapmak, imar etmek, inşa etmek, hizmet etmek bizim işimiz. Taş üstüne taş koymayanların, ettikleri boş laflar sizi aldatmasın.
Biz, insanı yaşat ki; devlet yaşasın anlayışının gereği olarak çok önemli atılımlar gerçekleştirdik" ifadelerini kullanan Adil Karaismailoğlu, “Bu bakımdan halkımız suyu getirenle testiyi kıranları çok iyi biliyor, iki zihniyet arasındaki farkı da gayet iyi görüyor. Bir yanda halkımızdan aldığımız destek ve irade ile Türkiye’yi geleceğe taşıyan, hedeflerine ulaştıracak projeler üreten bizler diğer tarafta, bu başarılı projelere imza atanları ve yatırımcıları tehdit edenler iftira atanlar. Memleketin hayrına olan her projeye karşı çıkan zihniyet yine karşımızda. Onlar memleket hayrına her işe karşı durmaya çalışa dursunlar bizler bütün engellere ve engellemelere rağmen milletimize hizmet etmekten Türkiye’mizi dört başı mamur lider bir ülke yapmaktan geri durmayacağız. Ne yaparlarsa yapsınlar, asla başarıya ulaşamayacaklar. Her zaman olduğu gibi yalanların, iftiraların, karalama kampanyalarının karşısında birbirimize kenetleneceğiz” şeklinde konuştu.
Hane hane, ev ev, sokak sokak, çarşı pazar herkese ulaşıp bu gerçekleri, hizmetleri en doğru şekilde anlatacaklarını vurgulayan Bakan Karaismailoğlu, “Bizim yüreğinde vatan ve millet sevgisi olan, ülkesinin en iyisini hak ettiğini bilen ve bunun için yapılanları, yani sadece gerçekleri anlatacak kadrolara ihtiyacımız var. Ne mutlu bize ki bu kadroyu karşımda görüyorum. Pırıl pırıl gözlerinizde geleceğin güçlü ve şefkatli Türkiye’sini gördüğüm gibi. Biz bu millete sevdalıyız. Bu ülkeyi geleceğe taşımak zorundayız. O nedenle yolumuza, mücadelenin çıtasını sürekli yükselterek devam ettik, edeceğiz” şeklinde konuştu.

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