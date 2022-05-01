Amasya’da Trabzonspor taraftarlarının şampiyonluk kutlaması

Amasya’da Trabzonspor taraftarları, Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmasının ardından şampiyonluk sevinci yaşadı.

Taşovalı bordomavili taraftarlar, cadde ve sokaklara inerek şampiyonluk sloganları attı. Araç konvoyu eşliğinde şehri dolaşan taraftar yöresel oyunlarla şampiyonluk kutlamasını doyasıya yaşadı.

Trabzonsporlu Fatma Genç, “Çok mutluyum, çok sevinçliyim, çok şükür bu günleri de gördük” dedi.

Koyu bir Trabzonspor taraftarı olan Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk de şampiyonluk kutlamaları için belediye personeli ve emniyet güçlerinin saha da görev yaptıklarını söyleyerek, taraftarları ve Trabzonspor’u tebrik etti.

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