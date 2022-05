‘Yassıçal çuha dokuması’nı yeniden 'Yüksel'ten nine

Amasya'da 75 yaşındaki Yüksel Kanar, yöreye özgü ‘Yassıçal çuha dokumacılık' sanatını 15 yıl önce unutulmaya yüz tutmak üzereyken yaşatıp sağlanan destekle kadınlara öğretmeyi başardı.

Dokuma tezgahının başına geçip her biri ayrı anlam taşıyan motifleri heyecanla şekillendiren 6 çocuk, 14 torun sahibi Yüksel nine, genç kızlara taş çıkartıyor.



Atıl haldeki tezgahlar elden geçirildi, aynıları yapıldı

Doğup büyüdüğü Yassıçal köyünde unutulmaya yüz tutan ‘Yassıçal çuha dokumacılık' sanatının örneklerini sandığında saklayan Kanar’ın 15 yıl önce kapısını çalan Amasya Halk Eğitimi Merkezi yetkilileri kurslar düzenleyip bu köklü geleneğin geliştirilmesini destekledi. Atıl haldeki tezgahlar elden geçirildi, aynıları yapıldı. Bir yıl boyunca kadınlara eğitim verilerek yeni ustalar yetiştirilmesi sağlandı.



Rengarenk motifleriyle elbise, perde, çanta ve hediyelik eşyaları süslüyor

İpleri kök boyalarla boyanıp tetce ve çıkrıkla mekiklere sarılarak kendine özgü tezgahlarda dokunan ‘Yassıçal çuhası’ kıyafet, çarşaf ile örtü yapımında kullanılıyordu. Şimdilerde ise rengarenk motifleriyle elbise, perde, çanta ve hediyelik eşyaları süslüyor. Yetiştirdiği ustaların kurslarına giderek tecrübelerini kızlarla paylaşan Yüksel Kanar, “Köyümüzde her evde dokunuyordu. İlgisizlikten kaybolmak üzereyken destek oldular. Bu sayede yeni ustalar yetiştirdim” dedi.



‘Eminem’ hasret, ‘Süleyman’ kararlılığı simgeliyor

Kanar’dan eğitim alıp usta öğretici olan kızı Neşe Aşçı, bu sayede hayatları renklenen 100’den fazla kadının üretip para kazanarak ev ekonomilerine katkıda bulunduklarını belirtti. Amasya Halk Eğitimi Merkezi Sanatevi olan tarihi konakta eğitimlere devam ettiklerini anlatan Aşçı, ‘Eminem’, ‘Süleyman’, ‘Mehmet Dede’, ‘sinekli’, ‘tekke peşkiri’ adlarıyla anılan motiflerin renk ve şekilleriyle farklılık içerdiğini vurguladı. Eminem’ motifinin annenin evladına duyduğu hasreti, ‘Süleyman’ motifinin ise kararlılığı yansıttığını ifade etti.



Coğrafi işaret başvurusu yapıldı

Geçen yıl Amasya Valiliği’nin girişimiyle coğrafi işaret başvurusu yapıldığına değinen usta öğretici Hatice Bünyat da ürünün coğrafi işaret tescilinin kent kültürü ve ekonomisine önemli katkı sağlayacağına inandığını dile getirdi. Kursiyerlerden Safiye Aşçı ise, bu sanatı öğrenmekten mutluluk duyduğunu söyledi.

