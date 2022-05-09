Başkan Öztürk’ün en mutlu günü Başkan Öztürk, "Bir babanın en mutlu günü"

Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk’ün oğlu Mücahit Öztürk, ilçe esnaflarından Osman Kaya’nın kızı Medihanur Kaya ile nişanlandı.



Taşova Grand Konak Kır Düğün Salonu'nda yapılan nişan merasimine, AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez, Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, il ve ilçelerin belediye başkanları, siyasi partilerin ilçe başkanları, kurum amirleri ve yaklaşık 2 bin 500’e yakın davetli katıldı.



"Bir babanın en mutlu günü"

Merasimde konuşma yapan Başkan Bayram Öztürk, "İnşallah, toplumumuzun en önemli temel yapı taşı olan ailenin hayata geçmesi düşüncesiyle bu güzel mekanda başlayan nişan töreninde evlatlarımız, birbirlerine saygı ve sevgi anlayışı içerisinde devam edecek. Elhamdülillah bugün ben de bu kervana dahil oldum ve bir babanın en mutlu günlerinden birini yaşadım. Gençler hem hayatı en güzel şekliyle paylaşacak hem de vatana millete hayırlı evlatlar hediye edecekler. Evlatlarımıza bir ömür boyu mutluluk diliyorum" ifadelerini kullandı.



Başkan Öztürk’ün konuşmasının ardından gençlerin nişan yüzüklerini takan AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez, "İnsan hayatının en unutulmaz en güzel gecelerinden birisi mürüvvet geceleridir. Bunlar nişan olur, nikah olur fark etmez. Hepsi aşağı yukarı bizim toplumumuzda, bizim kültürümüzde birbirini tamamlayan şeylerdir. Nikahın birinci adımıdır nişan. Öztürk ve Kaya ailelerinin mutlu gününde, Mücahit ve Medihanur’un mutlu gününde olmaktan çok mutluyum" şeklinde konuştu.



Belediye Başkanı Bayram Öztürk, bu mutlu günlerinde kendilerini yalnız bırakmayan tüm konuklarına teşekkür etti.

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