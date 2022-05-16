Başkan Sarı açıkladı: Amasya’da yollar sil baştan asfaltlanacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Sarı açıkladı: Amasya’da yollar sil baştan asfaltlanacak

İHA

Başkan Sarı açıkladı: Amasya’da yollar sil baştan asfaltlanacak

Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, kent merkezinde yoğun kış şartları nedeniyle tahrip olan yolları sıcak asfaltla yenilemeye başladıklarını açıkladı.
Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin başlayan asfalt çalışmalarını takip eden Başkan Sarı, “Her gün 200 kişiyle sokaktayız. 100, 150 aracımız çalışacak. Şehrin içerisinde 30 ile 45 kilometre arasında asfalt yapacağız. Şehrimize 40 milyon civarında bir yatırım yapmış olacağız” dedi.
Kentin Tokat yolu girişindeki Dr. Devlet Bahçeli Bulvarını Hacılar Meydanı Mahallesi Önkuzu Caddesi’ne bağlayan noktasında yeni bir kavşak oluşturduklarına da değinen Mehmet Sarı, “Bu yol çıkışı olup, dönüşü olmayan bugüne kadar çözüm üretilememiş bir yoldu. Bu arada sıkışmış kalmıştı. Yaptığımız çalışmayla trafiği rahatlatacak olan kavşağın ismini ‘Özgürlük Kavşağı’ olarak adlandırdık. Yolumuz Amasya’mıza hayırlı olsun” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

SGK İl Müdürü Şenel: “Ülkemiz Genel Sağlık Sigortası sayesinde salgında dünyaya örnek oldu”
YEREL HABERLER SGK İl Müdürü Şenel: “Ülkemiz Genel Sağlık Sigortası ...
10 bin nüfuslu ilçenin finale yükselen takımı
YEREL HABERLER 10 bin nüfuslu ilçenin finale yükselen takımı
Başkan Sarı açıkladı: Amasya'da 5 yıldızlı otelin inşası yakında başlıyor
YEREL HABERLER Başkan Sarı açıkladı: Amasya'da 5 yıldızlı otelin ...
Orman işçisi olmak için saniyelerle yarıştılar
YEREL HABERLER Orman işçisi olmak için saniyelerle yarıştılar
Engelli askerlerin gurur kınaları Esra Masatlı’dan
YEREL HABERLER Engelli askerlerin gurur kınaları Esra Masatlı’dan

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.