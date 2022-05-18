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Amasya'da tarihi Kızlar Sarayı'ndaki yangının çıkış nedeni araştırılıyor

DHA

Amasya'da tarihi Kızlar Sarayı'ndaki yangının çıkış nedeni araştırılıyor


Serap Şerife KARA/ AMASYA, (DHA)AMASYA´da Harşene Dağı'nın eteğindeki tarihi Kızlar Sarayı'nın içerisinde yer alan kafeteryada dün çıkan yangın, hasara neden oldu. Hasar tespitine yönelik inceleme başlatılırken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor. 
Hatuniye Mahallesi´nde Harşene Dağı´nın eteğinde bulunan tarihi Kızlar Sarayı'nda yer alan kafeteryada dün akşam saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler bitişikteki tarihi binaların çatı katlarına da sıçradı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Dağ eteğine ulaşmada güçlük çeken itfaiye ekipleri, yaklaşık 100 metre uzaklıktan hortum çekerek yangına müdahale etti. Yangın, 1 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Kafeterya küle dönerken, 3 tarihi binada hasar oluştu.
KURTARILAN KEDİNİN DURUMU İYİ 
Alevlerin arasından Anıl Aşçı ile Nurican Işık'ın kurtardığı ve Amasya Belediyesi Veteriner Müdürlüğü'ne tedaviye alınan sokak kedisinin durumunun iyi olduğu bildirildi.
Çıkış nedenin belirlenmesi için soruşturma başlatılan yangında, hasar tespitine yönelik inceleme başlatıldı. Günün ağarmasıyla tarihi yapıda büyük hasar meydana geldiği görüldü. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Amasya / Merkez Serap Şerife KARA
2022-05-18 16:48:02

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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