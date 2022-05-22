Amasya’da hedef 24 ürüne daha coğrafi işaret

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Amasya’da hedef 24 ürüne daha coğrafi işaret

İHA

Amasya’da hedef 24 ürüne daha coğrafi işaret

Amasya Valiliği’nin kentin zengin mutfak kültürünün tanıtımına yönelik sürdürdüğü çalışmalarla 9’a ulaşan coğrafi işaretli ürünlere 24 tane daha eklenmesi hedefleniyor.
Amasya Etli Çiçek Bamyası Yemeği, Amasya Toyga Çorbası, Amasya Baklalı Dolma ve Amasya Çöreği’nin ardından “Amasya Patlıcan Pehli” yemeğiyle coğrafi işaretli ürün sayısını 9’a çıkardıklarını belirten Vali Mustafa Masatlı, “9 coğrafi işaret tesciliyle yetinmiyoruz. Şu an itibarıyla devam eden 24 tane daha coğrafi işaret çalışmamız bulunmaktadır. Bunların tamamında başarılı olacağımızı düşünüyorum” dedi.
Emine Erdoğan’ın himayelerinde Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteğiyle hazırlanan ‘Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı’ kitabından hareketle hayata geçirilen Türk Mutfağı Haftası Etkinliklerinin Türk mutfak kültürünü dünyaya tanıtmak için anlamlı bir program olduğunu belirten Vali Masatlı, “Mutfak kültürü turizmde etkili olduğu gibi, yaşayışımızı, insani ilişkilerimizi de etkilemektedir. Doğumdan düğünlere birçok özel anımızı yemek kültürümüzle taçlandırırız. Etrafında toplandığımız sofralar, bizi birbirimize dost kılar. Atasözlerimizde de bu tecrübeyi aktaran nice güzel söz vardır. 'Bir kahvenin kırk yıl hatırı olması', vefanın, sadakatin ve hoşgörünün habercisidir. 'Tatlı yiyip tatlı konuşmak' mutfak kültürünün barışı tesis etmedeki gücünü ifade eder. Geleneğimizde misafire, yabancıya, yolcuya sofra kurmak, gönüller arasına kurulan bir köprüdür. Böylesi bir yaşam kültürüne sahip olduğumuz için millet olarak oldukça şanslıyız” şeklinde konuştu.
Şehzadeler Gezi Yolu’nda düzenlenen 'Türk Mutfağı Haftası' etkinliğinde yöreye özgü lezzetlerin tanıtıldı. Programa AK Parti Amasya Milletvekili M. Levent Karahocagil, Amasya Belediye Başkan Vekili Ahmet Çoban, Amasya Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Halil Apaydın ve diğer yetkililer ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’tan ‘aile’ uyarısı: “Ailemizden gittikçe uzaklaşıyoruz”
YEREL HABERLER Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’tan ‘aile’ uyarısı: ...
160 yıllık bandodan müze bahçesinde konser
YEREL HABERLER 160 yıllık bandodan müze bahçesinde konser

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.