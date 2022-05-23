Vali Masatlı: “Amasya’mızın sanayi kapasitesi yüzde 103 büyüyecek”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Masatlı: “Amasya’mızın sanayi kapasitesi yüzde 103 büyüyecek”

İHA

Vali Masatlı: “Amasya’mızın sanayi kapasitesi yüzde 103 büyüyecek”

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, “Yeni kurulan Taşova OSB ile mevcut 4 OSB’mizdeki genişleme alanlarının faaliyete geçmesiyle Amasya’mızın sanayi kapasitesi yüzde 103 oranında büyüyecek, yatırımcılarımıza yeni yatırım ortamı oluşturulacaktır” dedi.
Organize sanayi bölgelerinin ihtiyaç ve sorunlarının değerlendirildiği üst kurul toplantısına başkanlık eden Vali Masatlı, OSB’lerin verimli bir şekilde çalışmasının kent ekonomisi ile istihdamına önemli ölçüde katkı sağlayacağını söyledi.
Merzifon Organize Sanayi Bölgesi’nin doluluk oranının yüzde 98’e ulaştığını hatırlatan Mustafa Masatlı, “144 hektarlık ilave alan için başlatılan genişleme çalışmaları bakanlığımızın da sonuçlanmış ve Cumhurbaşkanlığımızın onayıyla 2022 yılı yatırım programına dahil edilmiştir. Söz konusu genişleme alanının kamulaştırma, altyapı, parselasyon ve imar projeleri ihale çalışmalarına başlanmıştır” diye konuştu. Merzifon OSB’ye 31 milyon TL bütçe ile 4 bin metreküp kapasiteli kimyasal ve biyolojik atıksu arıtma tesisinin yapımının da Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın 20212022 yatırım programına alındığına değinen Vali Masatlı, projelerle fiber optik alt yapı ve güvenlik kamera sistemleri, enerji nakil hatlarının yer altına alınması, SCADA sistemi ile yeni trafo merkezinin de değer katacak çalışmalar olduğunu ayrıca OSB’de 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu yapımının da devam ettiğini vurguladı.
Taşova Organize Sanayi Bölgesi’nin kamulaştırma, imar planı ve altyapı proje çalışmalarının sürdüğünü, Amasya Karma OSB’de 49,2 hektarlık, Suluova Karma OSB’de ise 94 hektarlık genişleme alanları için bakanlık oluru ile yer seçimlerinin tamamlandığını anlatan Masatlı, “Suluova Tarıma Dayalı İhtisas Besi Organize Sanayi Bölgemizin kurumsal kimliği ve teknik altyapısı güçlendirilmiş, OSB’mizin 62,5 hektarlık bir alanda genişlemesi yapılmıştır. Genişleme alanının altyapı yapım işi Cumhurbaşkanlığımızın onayıyla 40 milyon TL bütçeyle 2022 yılı yatırım programına dahil edilmiştir. Tarıma Dayalı İhtisas Besi OSB’miz şu anda kendi alanında Türkiye’nin en büyüğüdür. Genişleme alanının da faaliyete geçmesiyle OSB’miz Avrupa’nın en büyüklerinden biri olacaktır” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Üçok: “Yeni yatırımlarla Suluova’mızdaki değişimi taçlandıracağız”
YEREL HABERLER Başkan Üçok: “Yeni yatırımlarla Suluova’mızdaki ...
Amasya’da hedef 24 ürüne daha coğrafi işaret
YEREL HABERLER Amasya’da hedef 24 ürüne daha coğrafi işaret

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.