Amasya’nın KÖYDES ödeneği arttı: 27,7 milyon TL tahsis edildi

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, geçen yıl 24 milyon TL olan KÖYDES ödeneğinin bu yıl yüzde 12,5’lik artışla yaklaşık 27 milyon 700 bin TL’ye yükseldiğini açıkladı.

Köy Altyapısını Destekleme Projesi (KÖYDES) il tahsisat komisyonu toplantısına başkanlık eden Vali Masatlı, “Bu noktada bizler devletimizin gönderdiği ödeneği en verimli şekilde kullanmalı ve halkımızın öncelikli ihtiyaçları doğrultusunda hizmete dönüştürmeliyiz” dedi.

KÖYDES Projesinin 2005 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Başbakanlık yaptığı dönemde köylere ve kırsal kesime, yol, su ile altyapı hizmetleri götürmek amacıyla başladığını hatırlatan Masatlı, “O günden bu yana projeyle ülkemizin en ücra köşelerinde dahi oldukça başarılı işlere imza atılmış ve köylerimizdeki vatandaşlarımızın yaşam kalitesi artmıştır” diye konuştu.

Toplantıda ilçe kaymakamları ve diğer yetkililer de yer aldı.

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