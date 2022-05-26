Amasyalı Yavuz’un projesine ABD’de iki ödül

Amasya’da yaşayan Yavuz Bülent Yurduseven, ABD’de 63 ülkeden bin 140 projenin katılımıyla yapılan bilim yarışmasında iki ödül birden kazandı.

19 yaşındaki başarılı öğrencinin ‘Kırık Çubuk Problemi’ üzerine geliştirdiği çalışması Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçekleştirilen “International Regeneron ISEF” 2022 Bilim ve Mühendislik Yarışmasında ‘USA Ulusal Güvenlik Ajansı Araştırma Ödülü’ kategorisinde dünya üçüncülüğü, Matematik Büyük Ödül’ kategorisinde dünya dördüncülüğü elde etti.

Amasya Üniversitesi ile Şehit Ferhat Ünelli Bilim ve Sanat Merkezi’nde öğrencilerle bir araya gelen Yurduseven, eklenen ve kırılan çubuk probleminin literatürdeki ilk çözümü olduğunu belirttiği çalışmasına ilişkin bilgilerini paylaştı.

Amasya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Recep Kürkçü ve Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Duygu Kılıç, başarılı öğrenci ile danışman öğretmeni Nursen Yılmaz’ı kutladılar.

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