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Suluova’da yeni hayvan pazarı hizmette Başkan Üçok: “Hayvancılığın ve ekonominin daha da gelişmesine katkı sağlayacak bir tesisi kazandırdık”

İHA

Suluova’da yeni hayvan pazarı hizmette Başkan Üçok: “Hayvancılığın ve ekonominin daha da gelişmesine katkı sağlayacak bir tesisi kazandırdık”

Amasya’nın Suluova ilçesinde 20 bin metrekarelik alana kurulan yeni hayvan pazarı hizmete girdi. Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, Türkiye’nin önemli kırmızı et üretim merkezlerinden olan kentte hayvancılığın ve ekonominin daha da gelişmesine katkı sağlayacak bir tesisi kazandırdıklarını açıkladı.
Kılıçarslan köyü mevkiinde kurulan pazarda inceleme yapan Başkan Üçok, “Hayvancılık, ülkemizin milli meselesi ve ekonomisidir. İlçemizde yapmış olduğumuz hizmetin hem üreticiye, yetiştiriciye, hem de tüketiciye her yönden kazanç sağlayacağını düşünüyorum” diye konuştu.
Bölgenin en büyük canlı hayvan pazarlarından birine sahip olduklarına değinen Fatih Üçok, “Çalışmalarımızda ve projemizde önceliğimiz insan ve hayvan sağlığını korumak, burada alışveriş yapan çiftçi ve besicilerimize en iyi şekilde hizmet vermeyi hedefledik. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Hayvan pazarımız bölge çiftçilerimize hayırlı olsun” şeklinde konuştu.

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