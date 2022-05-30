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Üniversiteli aşçıların iş kaygısı yok: “Okul biter bitmez iş hazır”

İHA

Üniversiteli aşçıların iş kaygısı yok: “Okul biter bitmez iş hazır”

Aşçılık son yıllarda artan yemek programları ve yarışmaların etkisi ile turizm sektörü sayesinde gençlerin en gözde meslekleri arasında yer edindi. Gençler istihdam oranı yüzde 100 olduğu belirtilen aşçılık için üniversitelerin yolunu tutuyor. Üniversitelerin aşçılık ve gastronomi bölümlerinde eğitim alan gençler alanlarında rahatlıkla iş bulabiliyor.
Amasya Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu aşçılık programından son 10 yılda mezun olan 600 kişinin özel sektör ve kamuda istihdam edildiği belirtiliyor. Bu yıl aşçılık alanında 58 öğrencinin mezun olacağı okulun öğrencileri diplomalarını alır almaz beş yıldızlı otel ve restoranların mutfaklarında hünerlerini sergilemeyi sürdürecek.

“Okul biter bitmez işim hazır”
Lise eğitimini de aşçılık üzerine almasının yanı sıra stajını da Antalya’daki beş yıldızlı otellerde yaptığı için iyi düzeyde bilgiye sahip olduğunu belirten öğrencilerden Mersinli Melek Uçar, “Okul biter bitmez işim hazır. Kendimi geliştirip aşçı başı olmayı hedefliyorum” dedi.

Aşçılık herkesin gözde mesleği
Memleketi Tokat’taki bir otelle anlaştığını anlatan Seher Özen aylığının bir sonraki yıl 8 bin TL’den az olmayacağını belirtti. Önceden kasapta çalıştığını şimdi de otellerde deneyim kazanıp restoran açmayı hayal eden Alperen Hamamcı da “İstihdam sorunumuz yok. Otellerde çok rahat bir şekilde iş bulabiliyoruz. Bu yüzden aşçılık herkesin gözde mesleği haline geldi” diye konuştu.

Doktor, mühendisler de hobi olarak aşçılık öğreniyor
Önceki yıllarda doktor, mühendis ve hemşire öğrencilerinin de bulunduğunu hatırlatan Öğretim Görevlisi Kübra Erbil ise “Onlar aşçılığı gelip hobi amacıyla öğreniyorlar. Ama öğrencilerimizin birçoğu da aşçılık mesleğini sevdikleri için kendilerini geliştirip iş ediniyorlar” şeklinde konuştu.

“Bu bölümü bitiren aç kalmaz. Rahatlıkla iş bulabilir”
Aşçılığın okullarındaki en fazla tercih edilen program olduğuna değinen Amasya Üniversitesi Sosyal Bilimler MYO Müdürü Doç. Dr. Aytuğ Mermer Üzümlü, “Bilimsel bilgiyle sektörün beklentilerini harmanlıyoruz. Amasya Üniversitesi olarak öğrencilerimize mezun olduklarında kendi kulvarlarındaki rakiplerinden farklı olma imkanı sunuyoruz. Bu bölümü bitiren aç kalmaz. Özel sektör ve kamuda çok rahatlıkla iş bulabilir” ifadelerini kullandı.

“Kendisini geliştiren aşçı maaşını kendi belirleyebiliyor”
Türkiye genelindeki üniversitelerin gastronomi ve aşçılık bölümlerinin yüzde 100 doluluk oranıyla eğitim sürdürdüğünü vurgulayan Aşçılık Programı Öğretim Görevlisi Kenan Pala, “Kendisini iyi yetiştirmiş diplomalı aşçının boşta kalması mümkün değil. Devlet kurumlarına atananlar da var. Özel sektörde iyi yere gelenler de var. İstihdam oranı yüzde 100. Kendisini geliştiren, sektörde kabul ettiren ve belirli çevre edinen aşçı maaşını kendi belirleyebiliyor. Aşçı başına, şefe işletmenin konsept ve imajına göre 100 bin lira veya 200 bin liraya kadar maaş verebilirler” değerlendirmesinde bulundu.

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