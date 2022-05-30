152 torun sahibi asırlık çınar vefat etti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

152 torun sahibi asırlık çınar vefat etti

İHA

152 torun sahibi asırlık çınar vefat etti

Amasya’nın Taşova ilçesine bağlı Şeyhli köyünde yaşayan asırlık çınar 98 yaşındaki 152 torun sahibi Numan Cenik, vefat etti.
Taşova’ya 43 kilometre uzakta olan en eski yerleşim yerlerinden Şeyhli köyünde yaşayan  asırlık çınar Numan Cenik, yaşlılığa bağlı rahatsızlıklar sebebiyle hayatını kaybetti.
19681973 ve 19811984 yılları arasında Şeyhli köyünde 2 dönem muhtarlık yapan Numan Cenik’in evlatları; Ayşe’den 6 çocuk 26 torun, Katibe’den 8 çocuk ve 17  torun, Döndü’den 4 çocuk 7 torun, Kemal’den 6 çocuk 10 torun, Saliye’den 5 çocuk 9 torun, Selver’den 5 çocuk 10 torun, Enver’den 6 çocuk 2 torun olmak üzere 152 torunu var.
Toplam 10 evladının 8’i hayatta olan Numan dedenin, evlatlarından 122 torunu ve torununun torunları ile birlikte 152 torunu bulunuyor. Ayrıca 14 tane torununun torununu gördü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Üniversiteli aşçıların iş kaygısı yok: “Okul biter bitmez iş hazır”
YEREL HABERLER Üniversiteli aşçıların iş kaygısı yok: “Okul biter ...
Solingen katliamının 29. yılında kurbanlar anıldı Vali Masatlı, “Dünyada insanlar milliyetleri, renkleri, dinleri ve dillerinden dolayı ayrımcılığa maruz kalmamalı”
YEREL HABERLER Solingen katliamının 29. yılında kurbanlar ...
Amasya’da kargo malzemesi taşıyan tır devrildi: 2 yaralı
YEREL HABERLER Amasya’da kargo malzemesi taşıyan tır devrildi: 2 ...
Suluova’da yeni hayvan pazarı hizmette Başkan Üçok: “Hayvancılığın ve ekonominin daha da gelişmesine katkı sağlayacak bir tesisi kazandırdık”
YEREL HABERLER Suluova’da yeni hayvan pazarı hizmette Başkan Üçok: ...
Genç kızın şişen karnından 5 kiloluk kitle çıktı
YEREL HABERLER Genç kızın şişen karnından 5 kiloluk kitle çıktı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.