Amasya’da şimşekler geceyi gündüze çevirdi

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Amasya’da, akşam saatlerinde yağmurla birlikte etkili olan şimşekler gökyüzünü aydınlattı.



Taşova’da son günlerde mevsim normallerinin üzerinde olan hava sıcaklığı, akşam saatlerinde yerini gök gürültülü sağanağa bıraktı.



Akşam saatlerinde başlayan yağmurla birlikte çakan şimşekler, gökyüzünü aydınlatırken görsel şölen oluşturdu.



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