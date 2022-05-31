Vali Masatlı’dan sağanak yağış ve dolunun vurduğu 2 köyde inceleme

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, Yassıçal ve Saraycık köylerinde aşırı sağanak ile dolu yağışı dolayısıyla ürünlerin zarar gördüğü alanlarda incelemede bulundu.

Çiftçilere ve yöre halkına geçmiş olsun dileklerini ileten Vali Masatlı, devletin tüm imkanlarıyla yanında olduğunu belirtti.

İncelemede İl Tarım ve Orman Müdürü Hayrullah Göktekin de yer aldı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personellerince zarar meydana gelen köylerde hasar tespit çalışmaları devam ediyor.

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