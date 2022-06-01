Amasya'da Kumluk Deresi taştı, ev ve ahırları su bastı

Amasya'nın Suluova ilçesine bağlı Kerimroğlu köyünden geçen Kumluk deresinde sağanak yağışın taşkınlara neden olması sonucu bazı ev ve ahırları su bastı.

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde başlayan yağışın etkisini arttırmasıyla Kerimoğlu köyünden geçen Kumluk deresi taştı. Bazı ev ve ahırları su bastı. Köyde iş makineleri ile dere yataklarının açılması için çalışma başlatıldı.

Taşkın tarım arazileri ve yollarda da hasara yol açtı.

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