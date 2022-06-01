Başkan Üçok, selde zarar gören Kerimoğlu köyünde inceleme yaptı

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, sağanak yağışın sel ve taşkına yol açtığı Kerimoğlu köyünde inceleme yaparak vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Kumluk deresindeki taşkın sonucu su basan bazı ev ve ahırları gezen Başkan Üçok, “Rabbim ülkemizi ve ilçemizi her türlü afetten korusun” diye konuştu.

İncelemede AK Parti Suluova İlçe Başkanı Mustafa Temel de yer aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.