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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sergide gülümseten diyalog: “Makas kesmiyor”

İHA

Sergide gülümseten diyalog: “Makas kesmiyor”

Amasya’nın Taşova ilçesinde 17 Haziran Hayat Boyu Öğrenme Haftası çerçevesinde açılan yıl sonu sergisine "Makas kesmiyor" diyalogu damga vurdu.
Taşova Kaymakamı Ahmet Gökcecik ve Belediye Başkanı Bayram Öztürk, Taşova Şehit Himmet Aydemir Halk Eğitimi Merkezi tarafından 17 Haziran Hayat Boyu Öğrenme Haftası çerçevesinde Alpaslan köyünde düzenlenen yıl sonu sergisi açılışına katıldı. Programın en dikkat çeken anları ise Kaymakam Ahmet Gökcecik ile Halk Eğitim Merkezi(HEM) Müdürü Saffet Bol'un esprileri oldu.
Muhtarlık binasında açılışı gerçekleştirilen sergide, kurdele kesimi sırasında ilginç anlar yaşandı. Kaymakam Gökcecik’e verilen makas kurdeleyi kesmedi. Kaymakam Gökcecik’in “Vallahi makas kesmiyor” esprisi katılımcıları gülümsetti. HEM Müdürü Saffet Bol’un “Siz ne derseniz o olsun efendim” demesi kameraya yansıdı.
Sergi açılışı sonrası, kursu başarı ile tamamlayan kursiyerlere belgelerini veren Kaymakam Gökcecik, daha sonra Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk ve beraberindekilerle sergi alanını gezerek usta öğretici Asuman Yeşil’den yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aldı.
Taşova Kaymakamı Ahmet Gökcecik, "Türkiye’nin tek köy müzesi olan köyümüz olan Alpaslan, şimdi kadınlarımızın çoğunu biliyorum kiraz topluyorlar. Burası belki 20 kat, 30 kat kalabalık olabilirdi. Ama bizim kadınlarımız, hem üretimde hem tarımda Alpaslan’da bir fil çalışmaktalar. Alpaslan’ın bu istek ve azmi bizi de azimlendiriyor. Azminizin arkasındayız Allah’ın izniyle siz isteyin, biz de size kurs açalım. Eminim torununuza, çocuğunuza, kendinize, eşinize bir şeyler ürettiğiniz bu üretime olan katkınızdan dolayı şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.
Sergi açılışına ayrıca İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Tümer, usta öğreticiler, kursiyerler ve köy halkı katıldı.

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