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Amasya Belediye Başkanı Sarı: “12 Haziran festivaline hazırız”

İHA

Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, 1222 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek Amasya Uluslararası Atatürk, Kültür ve Sanat Festivali hazırlıklarının tamamlandığını açıkladı. Karakucak güreşleri yeniden festival etkinleri arasındaki yerini aldı.

Amasya Belediye Başkanı Sarı: “12 Haziran festivaline hazırız”

Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, 1222 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek Amasya Uluslararası Atatürk, Kültür ve Sanat Festivali hazırlıklarının tamamlandığını açıkladı. Karakucak güreşleri yeniden festival etkinleri arasındaki yerini aldı.

"Tüm şehri 12 Haziran’daki yürüyüşe davet ediyorum”
Türkiye Cumhuriyeti’nin doğum belgesi Amasya Tamimi’ni dünyaya ilan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 12 Haziran 1919’da şehre gelişinin temsili canlandırılması ile ‘Atatürk ve bayrağa saygı yürüyüşü’nün ardından resmi açılış töreniyle başlayacak festivalde 10 gün boyunca etkinliklerin yer aldığını belirten Başkan Sarı, “Çeşitli programlarımız, tiyatrolarımız, konserlerimiz var. Tüm şehri 12 Haziran’daki yürüyüşe davet ediyorum” dedi.

Zara konseri 22 Haziran'da
18 Haziran’da yapılacak geleneksel karakucak güreşlerine yurdun dört yanından başpehlivanların katılacağını anlatan Başkan Sarı, 22 Haziran’da gerçekleşecek Zara konserine destek olan işadamı Şehmuz Şerbetçi’ye teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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