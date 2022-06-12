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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Amasya'da 12 Haziran Festivali başladı

İHA

Milli Mücadele şehri Amasya'da 1222 Haziran Uluslararası Atatürk, Kültür ve Sanat Festivali başladı.

Amasya'da 12 Haziran Festivali başladı

Milli Mücadele şehri Amasya'da 1222 Haziran Uluslararası Atatürk, Kültür ve Sanat Festivali başladı.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 12 Haziran 1919'da Amasya'ya geldiğinde karşılandığı Cülüs Tepe mevkiinde temsili karşılama töreni yapıldı. Atatürk’ün "Paşam bütün Amasya emrinizdedir" sözüyle karşılayan Amasya Müftüsü Hacı Hafız Tevfik Efendi ile şehir merkezine doğru yürüyüşü canlandırıldı.
Ardından Vali Mustafa Masatlı, AK Parti Amasya milletvekilleri M. Levent Karahocagil ve Hasan Çilez, CHP Amasya Milletvekili Mustafa Tuncer, Garnizon Komutanı Vekili Piyade Albay Suat Kızılçelik, Belediye Başkanı Mehmet Sarı, Garnizon Komutan Vekili Albay Suat Kızılçelik, protokol üyeleri ve vatandaşların bulunduğu araçlarla "Atatürk ve Bayrağa Saygı" konvoyu oluşturuldu.
Yavuz Selim Meydanı'nda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Atatürk'ün Amasya'ya gelişinde yaptığı konuşma okundu. Tarihi anlar Amasyalı tiyatrocular tarafından temsili olarak canlandırıldı. Törende mehteran takımı da konser verdi. Çelenk koyan Vali Masatlı, Başkan Sarı ve Albay Kızılçelik, şeref defterini imzaladı.
Mustafa Kemal Paşa’nın Milli Mücadele hareketini halka emanet ettiği yerin Amasya, bunun kararının ise Amasya Tamimi olduğunu vurgulayan Vali Mustafa Masatlı, “Ulusal kurtuluşa, TBMM’nin kurulmasına ve cumhuriyetin ilanına giden yolun başlangıç noktası ve deklarasyonu Amasya Tamimi’dir” dedi.
Aradan geçen 103 yılın ardından Türkiye Cumhuriyetinin bugün bölgesinde ve dünyada söz sahibi olan, dünyanın 20 büyük ekonomisinden biri olduğunun altını çizen Vali Masatlı, “Milli Mücadele'de bir örneğini gördüğümüz gibi ülkemizin bağımsızlığını ve yükselişini hazmedemeyen dahili ve harici şer odakları daima var olacaktır. Ancak güçlü devletimiz ve necip milletimiz dün olduğu gibi bugün de bu şer odakları ile dışardaki destekçilerine hiçbir zaman fırsat vermeyecektir. Sınırlarımızda kurulmak istenen terör devletine Zeytin Dalı, Fırat Kalkanı, Barış Pınarı ve İdlib operasyonları ile 'dur' diyen Türkiye Cumhuriyeti son zamanlarda Kuzey Irak’ta, Akdeniz’de ve Ege’de, ülkemiz üzerinde oynanmak istenen oyunları da güçlü devletiyle bozacaktır. Bu noktada bizlere düşen görev milletçe birlik ve beraberlik içerisinde olmak ve bizi bölmek ve parçalamak isteyenlere fırsat vermemektir” diye konuştu.
Konuşmasının başında PençeKilit operasyonu bölgesinde şehit olan askerlere Allah’tan rahmet dileyen Belediye Başkanı Mehmet Sarı da, “Aziz şehitlerimize uzanan eller kırılsın. Cenabı Hak onlara uzanan elleri kahhar sıfatıyla kahreylesin. Cenabı Hak şehitlerimize rahmet eylesin. Ordumuza uzanan eller kırılsın” şeklinde konuştu.
Türk milletini millet yapan değerlerin tartışma konusu yapılmaması gerektiğine değinen Başkan Sarı, "Geçmişte ecdadımızın yaptığı gibi beşikteki bebeğimizden ak saçlı dedemize kadar birbirimize sevgiyle yaklaşarak Anadolu'yu cennetten bir köşe yapabiliriz. Devletimiz bir daha kötü günler görmesin" ifadelerini kullandı.
Amasya Belediyesi tarafından bu akşam organize edilen konser PençeKilit operasyonu bölgesindeki şehitler nedeniyle iptal edildi. Festival 22 Haziran’a kadar tiyatro gösterileri, çocuk şenlikleri, konserler ve güreş müsabakaları gibi etkinliklerle devam edecek.

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