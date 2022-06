OKTAM Kadınlar Korosundan Amasya Üniversitesinde konser

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kadın ve Toplum Araştırma ve Uygulama Merkezi (OKTAM), Amasya Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi işbirliğiyle “Şarkılar Bizi Söyler” temalı konser verdi.

Amasya Üniversitesi Milli Hakimiyet Yerleşkesi Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleşen konsere, Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Elmacı, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Önder Duman, Prof. Dr. Halil Apaydın ve Prof. Dr. Recep Kürkçü, Genel Sekreter Duran Çuhadar’ın yanı sıra akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

Eğlenceli ve duygulu anlara sahne olan konserin sonunda Rektör Elmacı koro üyelerine sertifika ve çiçek verdi.

OKTAM’ın amaçlarından ve gerçekleştirdiği etkinliklerden bahseden OKTAM Müdürü Prof. Dr. Hatice Kumcağız, “Merkezimiz, kadının toplumsal ve ekonomik kalkınmada yerini alabilmesi için her konuda duyarlı ve bilgili olunmasına yönelik faaliyetlerde bulunmak, yurt içinde ve yurt dışında kadın sorunları ile ilgili her alanda araştırma ve incelemeler yaparak bu konudaki etkinliklere katılmayı amaçlamaktadır” dedi. Çeşitli kurumlarla işbirliği yaparak kongre, sempozyum, panel, atölye çalışmaları ve kurslar düzenlediklerine değinen Prof. Dr. Kumcağız, “Bu bağlamda, dış paydaşımız olan Amasya Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi işbirliği ile düzenlenen bu sosyal etkinlikle iki merkez arasında etkileşim sağlanarak ileride iki merkez arasında farklı projelerin geliştirilmesi hedeflenmektedir. OKTAM yönetim kurulu üyeleriyle birlikte yaklaşık 4 yıl önce merkezimizin yıllık faaliyetlerini planlarken çalışan kadın akademik ve idari personel için bir sosyal aktivite planlayalım diye düşündük. Birkaç seçenekten sonra müzikte karar kıldık. Çünkü müzik, insan ruhunu ve sağlığını iyileştirme potansiyeline sahiptir. Bugün 4. konserimizi gerçekleştirdik” diye konuştu.

Merkez bünyesine katılan akademisyenlerin sayısının her geçen gün arttığını anlatan Kumcağız, “Merkezimizde kendine güvenen, kendi yeteneklerinin farkında olan planladığımız çalışmaları desteklemede bilgi ve becerisini hiç esirgemeyen iyi bir ekibimiz bulunmaktadır. Konserin gerçekleşmesinde verdikleri desteklerden dolayı Ondokuz Mayıs ve Amasya Üniversitesi rektörlüğüne, Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi dekanı ve aynı zamanda Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim dalımızın öğretim üyesi değerli hocamız Prof. Dr. Yücel Öksüz’e, Amasya Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dt. Öğr. Üyesi Nazan Kahraman’a teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.