YKS öncesi kimliğini unuttu, yardımına motosikletli polis yetişti

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Şerife Serap KARA/ AMASYA, (DHA)AMASYA´da, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için sınav merkezine gelen Efe Zile, kimliğini evde unuttuğunu fark etti. Motorize trafik polisiyle nüfus müdürlüğüne giden Zile, aldığı geçici kimlik belgesiyle sınava girdi.

YKS'ye girmek için Akbilek Mahallesi Hakimiyet Caddesi'ndeki eğitim fakültesine gelen Efe Zile, nüfus cüzdanını evde unuttuğunu fark etti. Zile, okul önünde bekleyen İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı motorize trafik polisinden yardım istedi. Öğrenciyi motosikletle İl Nüfus Müdürlüğü'ne götüren polis, geçici kimlik belgesini almasının ardından yeniden okula getirerek sınava yetiştirdi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Amasya / Merkez Serap Şerife KARA

2022-06-18 11:51:39



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.