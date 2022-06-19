Karakucak Güreşleri'nde başpehlivan Fatih Kambur oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karakucak Güreşleri'nde başpehlivan Fatih Kambur oldu

DHA

Karakucak Güreşleri'nde başpehlivan Fatih Kambur oldu


Şerife Serap KARA Sinan HARMANCI / AMASYA,(DHA)Amasya'da 12-22 Haziran Uluslararası Atatürk, Kültür ve Sanat Festivali kapsamında düzenlenen Karakucak Güreşleri'nde başpehlivan Fatih Kambur oldu.Uluslararası Atatürk, Kültür ve Sanat Festivali kapsamında 12 Haziran Şehir Stadyumu'nda yapılan geleneksel Karakucak Güreşlerine 40 ilden yaklaşık 500 güreşçi katıldı. Farklı kilo ve yaşlarda sahaya çıkan pehlivanlar kıran kırana mücadele etti. Karşılaşmaları Amasya Valisi Mustafa Masatlı, Belediye Başkanı Mehmet Sarı, 15. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Mehmet Fatih Ören, Gençlik ve Spor Bakanlığı Rehberlik ve Denetim Başkanı Hasan Davulcu, Avrupa Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu Mahmut Demir ile çok sayıda güreşsever izledi. Finalde Fatih Kambur ile Rıza Yıldırım, başpehlivanlık için mücadele etti. Rıza Yıldırım'ı mağlup eden Fatih Kambur, başpehlivan oldu.3'üncülüğü ise İbrahim Bölükbaşı ile Ömer Faruk Kalender paylaştı.
Festival kapsamında Karakucak Güreşini sporseverlerle buluşturduklarını belirten Vali Mustafa Masatlı, "Etkinlikler kapsamında ata sporumuz olan Karakucak Güreşlerini bugün spor severlerle burada buluşturmuş oluyoruz. Amasya Şehzadeler şehri, Amasya Pehlivanlar şehri, Amasya erlerin şehridir. Dünya ve Türk spor tarihine kendini altın harflerle yazdıran Hamit Kaplanın yetiştiği bir ilimizdir" dedi.
BELEDİYE BAŞKANI MEHMET SARI: ER MEYDANINDA KAYBEDEN OLMAZ
500'ün üzerinde güreşçiyi misafir ettiklerini ifade eden Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, "12-22 Haziran Amasya'nın için ve Türkiye'miz için çok önemli. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ümüzün anısına ve yeni yetişen gençlerimize ata sporumuzu sevdirmek adına bu güreşi tertipledik. İlgiden dolayı sporcu ve seyircilerimize teşekkür ediyorum. Er meydanında kaybeden olmaz" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Güreş alanından detay
Güreşlerden detay
Başkan Mehmet Sarı'nın açıklamaları
Amasya Valisi Mustafa Masatlı'nın açıklamaları
Genel detaylarDHA-Spor Türkiye-Amasya / Merkez Serap Şerife KARA
2022-06-19 10:25:38

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Amasya Karakucak Güreşleri'nde başpehlivan Fatih Kambur oldu
YEREL HABERLER Amasya Karakucak Güreşleri'nde başpehlivan Fatih ...
YKS öncesi kimliğini unuttu, yardımına motosikletli polis yetişti
YEREL HABERLER YKS öncesi kimliğini unuttu, yardımına motosikletli ...
Amasya'da kimliğini unutan öğrencileri YKS'ye motosikletli polis yetiştirdi
YEREL HABERLER Amasya'da kimliğini unutan öğrencileri YKS'ye ...
Başkan Üçok: “Tek gündemimiz Suluova’mıza hizmet”
YEREL HABERLER Başkan Üçok: “Tek gündemimiz Suluova’mıza hizmet”

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.