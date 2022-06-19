Amasya’da av bayisinde korkutan patlama

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Amasya’da bir av bayisinin bulunduğu binada yangın çıktı. İçeride bulunan havai fişeklerin patladığı görüldü.

Gümüşlü Mahallesi’nde bulunan binada çıkan yangına Amasya Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti.

Olay yerine çok sayıda itfaiye, 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan bir kişi ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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