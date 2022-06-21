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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Amasya-Samsun tren seferleri yeniden başladı

İHA

Amasya-Samsun tren seferleri yeniden başladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yol iyileştirme çalışmaları nedeniyle 7 yıl önce ara verilen SamsunAmasya ve AmasyaHavza bölgesel trenleri yeniden seferlere başladı. İlk tren törenle yolcu edildi.
Amasya Tren Garı'nda düzenlenen açılış törenine Amasya Valisi Mustafa Masatlı, Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, TCDD Taşımacılık Genel Müdürü Hasan Pezük, AK Parti İl Başkanı Ekrem Toto, diğer yetkililer ve vatandaşlar katıldı.

Yılda 200 bin yolcu
SivasSamsun arasında modernize edilen 133 kilometrelik SamsunAmasya ve 47 kilometrelik AmasyaHavza arasında bölgesel tren işletmeciliğine eskisinden daha konforlu bir şekilde yeniden başlamanın mutluluğu içinde olduklarını belirten TCDD Taşımacılık Genel Müdürü Hasan Pezük, “Yılda 200 bin yolcuya hizmet vermesi beklenen bu bölgesel trenlerimiz SamsunAmasyaSamsun arasında sabah ve akşam olmak üzere toplam 2 sefer, AmasyaHavzaAmasya arasında toplam 6 sefer yapacak. Her iki hattımızda da 4 vagonlu, 262 kişi kapasiteli olan dizel tren setlerimiz ile yolcularımıza rahat, ekonomik ve konforlu bir ulaşım hizmeti sunmayı hedefliyoruz” dedi.

'Kara Tren' jesti
Törende Amasya Belediyesi Konservatuarı sanatçılarına Amasya yöresine ait 'Kara Tren' adlı türküyü çaldırarak konuklara jest yapan Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, seferlerin hayırlı, uğurlu olmasını diledi.

“AmasyaSamsun arasında insan hareketliliği yaşanacak"
Seferler sayesinde halkın demiryolunun konforundan ve ekonomik yönünden de faydalanacağına değinen Amasya Valisi Mustafa Masatlı ise “AmasyaSamsun arasında insan hareketliliği yaşanacaktır. Bu vesileyle demiryolu hattımızın yenilenmesinde büyük pay sahibi olan başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi olmak üzere, Ulaştırma ve Altyapı Bakanımıza, Devlet Demiryolları işletmesine ve milletvekillerimize teşekkür ediyor, yeni başlayacak seferlerin Amasya’mıza ve bölgemize hayırlı olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.
AmasyaHavza arasındaki tren hattının ilk biletini alan Necmi Eraslan da çok özlediği tren seferlerinin yeniden başlamasının mutluluğunu yaşadığını söyledi.

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