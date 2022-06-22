Milli Mücadele ruhu bu müze-kütüphanede

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Milli Mücadele ruhu bu müze-kütüphanede

İHA

Milli Mücadele ruhu bu müze-kütüphanede

Amasya Tamimi'nin imzalandığı tarihi Saraydüzü Kışla binası, Amasya Valiliği tarafından 8 ay önce modern bir kütüphane ve müzeye dönüştürüldü. Milli Mücadele'nin sembol binasına taşınan İl Halk Kütüphanesi'ne halkın ilgisi büyük oranda arttı.
Amasya Valisi Mustafa Masatlı, kayıtlı üye sayısının sadece 8 ayda 10 bin kişi atarak 26 bine ulaştığını açıkladı.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün başlattığı Milli Mücadele'nin ilk manifestosu niteliğindeki Amasya Tamimi'nin imzalandığı Saraydüzü Kışla binası, günümüzde müze ve kütüphane olarak kullanılıyor.

Erdoğan'ın talimatıyla inşa edildi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla 15 yıl önce aslına uygun şekilde inşa edilerek hizmete girmesi sonrası geçen yıla kadar müze olarak kullanılan bina, 8 ay önce müzekütüphaneye dönüştürüldü. Atatürk’ün karşılanmasını sahneleyen balmumu heykellerin bulunduğu müze, binanın en üst katına taşındı. Diğer üç katında ise her yaş grubuna uygun kütüphane ve internet kullanımı için alanlar bulunuyor. Her gün 08.00 ile 24.00 saatleri arasında hizmet veren binada bulunan Milli Mücadele Salonu da yenilerek hizmete açıldı.

"Tarihle kültürü, eğitimi birleştirdik"
Daha önce Sultan II. Bayezid Külliyesi’nde hizmet veren halk kütüphanesinin fiziki imkanlarının yetersiz olması nedeniyle oluşan sorunu bu sayede çözüme kavuştururken tarih ve eğitimin iç içe olduğu bir konsept oluştuğunu belirten Vali Masatlı, “Geçen yıl burada bir dizi bakım çalışması yaptık. Binanın üst katını müze olarak bırakıp alttaki üç katı kütüphane olarak hizmete açtık. Burada tarihle kültürü, eğitimi birleştirip vatandaşlarımıza sunmuş oluyoruz” dedi.

Amasya Tamimi'nin 103. yıldönümü
Çocuk, genç, yetişkin olmak üzere toplumun tüm kesimlerinin bu alandaki ihtiyaçlarına cevap vermekten mutluluk duyduklarını anlatan Mustafa Masatlı, “Sadece rakamlara baktığımızda buranın ne kadar ilgi çektiğini çok iyi anlayabiliriz. 8 ay önce 16 bin olan kütüphaneye kayıtlı üye sayısı şimdilerde 26 bini geçmiş durumda. Özellikle gençlerimizin dışarıda vakit geçirmekten ziyade kütüphanemizde zamanlarını değerlendirmeleri çok önemli” diye konuştu.
Binanın üst katındaki Milli Mücadele salonunda 12 Haziran 1919’da Amasya’ya gelen Atatürk’e verilen desteğin görsellerle aktarıldığına değinen Masatlı, yayınlanışının 103. yıldönümü olan Amasya Tamimi’ne imza atan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile Milli Mücadele kahramanlarını rahmet ve minnetle andığını ifade etti.
Tatil amacıyla bulunduğu kentte Yeşilırmak'ın kıyısındaki Saraydüzü Kışlası’nı gezen Mersinli öğretmen Ayşe Navgasın, “Kütüphane ve müzeyi birleştirmişler. Bir tarafta öğrenciler çalışıyor. Diğer tarafta görseller ve heykeller var. İkisini bütünleştirmeleri çok hoşumuza gitti” şeklinde konuşurken, Van’dan gelen Erdi İşgören ise binanın tarihi ambiyansını etkileyici bulduğunu söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Amasya-Samsun tren seferleri yeniden başladı
YEREL HABERLER Amasya-Samsun tren seferleri yeniden başladı
Başkan Öztürk: "DOKAP ile çalışmalarımız devam edecek”
YEREL HABERLER Başkan Öztürk: "DOKAP ile çalışmalarımız devam ...
Suluova Belediyesinden Yedikır Millet Bahçesinde uçurtma şenliği
YEREL HABERLER Suluova Belediyesinden Yedikır Millet Bahçesinde ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.