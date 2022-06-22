Amasya Tamimi'nin 103. yıldönümü

Amasya’da, Milli Mücadele'nin bağımsızlık ateşinin yakıldığı, Kurtuluş Savaşı’nın yol haritasının belirlendiği Amasya Tamimi’nin ilan edilişinin 103. yıldönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Saraydüzü Kışla Binası önündeki törene Amasya Valisi Mustafa Masatlı, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Fatih Ören, Belediye Başkanı Mehmet Sarı, diğer yetkililer ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşu yapılması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende çelenkler sunuldu. Atatürk ve arkadaşlarının Amasya Tamimi’ni yayımlayışları temsili olarak canlandırıldı.

Amasya Tamimi’nde yer alan “Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır” ifadesine dikkat çeken Vali Mustafa Masatlı, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ile Milli Mücadele kahramanlarını rahmet ve minnetle andığını belirtti. Masatlı, birbirinden önemli etkinliklerin yapıldığı 1222 Haziran Uluslararası Atatürk, Kültür ve Sanat Haftası'nın kentte coşkuyla kutlandığını söyledi.

Belediye Başkanı Mehmet Sarı, 12 Haziran 1919’da kente gelen Mustafa Kemal Paşa’nın Müftü Tevfik Efendi’nin "Paşam, Amasya emrinizdedir" sözleriyle karşılandığını hatırlattı. O günlerde verdiği hutbede Milli Mücadele'ye destek olunması gerektiğinin altını çizen vaiz Abdurrahman Kamil Efendi’nin de biriktirdiği altınlarını Atatürk’e verdiğine işaret eden Başkan Sarı, bunun Milli Mücadele'nin ilk maddi yardımı olarak kayıtlara geçtiğini vurguladı.

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