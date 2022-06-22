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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Zara’nın Amasya konserine yağmur engeli

İHA

Zara’nın Amasya konserine yağmur engeli

Türk halk müziğinin sevilen sesi Zara’nın Amasya’da vereceği konser yağan yağmur sonrası sahnedeki ses sistemlerinin zarar görmesi nedeniyle ertelendi.

1222 Haziran Uluslararası Atatürk Kültür ve Sanat Festivali kapsamında Amasya Belediyesinin düzenlediği konserin başlamasına saatler kala yağan yağmur sonrası sahnedeki ses sistemleri zarar gördü. Bu durum sonrası konser ileriki bir tarihe ertelendi.

"Bu güzeller güzeli şehir Amasya’ya bir kez daha geleceğiz"
Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı ile birlikte açıklamada bulunan Zara, “Maalesef konseri ertelemek zorunda kaldık. Bunun bir güzel tarafı var. Bu güzeller güzeli şehir Amasya’ya bir kez daha geleceğiz. Temmuzun sonu ya da ağustosun başında olabilir. Daha henüz netleştirmedik. Her şerde bir hayır vardır” dedi. Belediye Başkanı Sarı, çiçek ve hediye verdiği sanatçıya olan ilgiyi bu kadar tahmin etmediğini belirterek, “Allah sizi nazarlardan korusun” diye konuştu. Zara, konakladığı otelde kendisini bekleyen hayranlarıyla da fotoğraf çektirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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