Bora Duran Suluova'da gençleri coşturdu

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Türk pop müziğinin sevilen seslerinden Bora Duran, Suluova Belediyesi’nin düzenlediği yaza merhaba konserinde gençleri coşturdu.

Amasya il merkezi ve çevre ilçelerden de gençlerin akın ettiği konserde yaklaşık 2 saat boyunca sahnede kalan Bora Duran, sevilen şarkılarını hayranlarıyla birlikte seslendirdi.

15 Temmuz Demokrasi Meydanı’ndaki konserde Duran’a çiçek verip teşekkür eden Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, gençleri istedikleri şarkıcılarla buluşturacakları konser etkinliklerini sürdüreceklerini söyledi.

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