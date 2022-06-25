1 yaşındaki Afgan Khatıra'nın balkondan düşmesi kamerada



Şerife Serap KARA/ AMASYA, (DHA)AMASYA'da, evin 1'inci kat balkonundan, yolda duran Ruhi Aşçı'nın omzuna çarparak beton zemine düşen, Afganistan uyruklu kız bebek Khatıra Amırı (1) yaralandı. Bu anlar, güvenlik kamerasına yansırken, omzuna saksı düştüğünü sanan Aşçı, "Arkamı dönünce çocuk olduğunu fark ettim" dedi.

Olay, öğle saatlerinde kent merkezindeki Hacı İlyas Mahallesi'nde meydana geldi. 4 katlı binanın 1'inci katındaki evde, balkonda oyun oynayan Afgan Khatıra Amırı bebek, aşağı sarkınca beton zemine düştü. Bebek, yolda duran Ruhi Aşçı'nın omzuna çarpıp, hızının kesilmesiyle hafif yaralandı. İhbarla gelen sağlık ekibinin olay yerinde ilk müdahalede bulunduğu bebek, Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Afgan bebeğin genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

'SAKSI DÜŞTÜ SANDIM'

Olay anı ise çevredeki iş yerine ait güvenlik kamerasına yansıdı. Yaşadıklarını anlatan Ruhi Aşçı, "Hiç kimsenin başına gelmeyen bir olay başıma geldi. Tesadüf oldu. Elektronikçinin kapısında ayakta beklerken omzuma bir şey düştüğünü fark ettim. İlk başta saksı düştüğünü sandım. Arkamı dönünce çocuk olduğunu fark ettim, sırtımdan yere yuvarlandı. Ağzından ve dişlerinden ufak bir kan geldi. Ambulans geldi. Annesiyle birlikte hastaneye götürüldüler" dedi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Amasya / Merkez Serap Şerife KARA

2022-06-25 15:45:07



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