Düşerken apartman görevlisine çarparak ölümden dönen bebek taburcu oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Düşerken apartman görevlisine çarparak ölümden dönen bebek taburcu oldu

İHA

Düşerken apartman görevlisine çarparak ölümden dönen bebek taburcu oldu

Amasya'da balkondan düşen ve tesadüfen o an orada bulunan apartman görevlisine çarparak hayatı kurtulan Afgan bebek hastaneden taburcu oldu.
Hacı İlyas Mahallesi'nde 4 katlı binanın birinci katındaki balkonda oyun oynayan 1 yaşındaki Khatıra Amırı isimli Afgan bebek aşağı sarkınca düştü. O anda yolda duran apartman görevlisi Ruhi Aşçı'nın omzuna çarpıp hızı kesilen bebek hafif yaralandı. 112 acil sağlık ekibinin olay yerinde ilk müdahalede bulunduğu bebek, Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Bir günlük gözetimin ardından taburcu olan bebeği ilk ziyaret eden de Ruhi Aşçı oldu. Aşçı, “İki adım ilerde ya da geride olsaydım kafa üstü çakılacaktı. Omzuma vurunca seyri değişti” dedi.
Hayatını kurtardığı bebeği Ayla filminde rol alan Koreli çocuk oyuncu Kim Seol’e benzeten Aşçı, “İlk anda saksı sanmıştım. Sonrasında çocuk olduğunu görünce şok oldum. Hayatını kurtarmış olmaktan çok mutluyum” diye konuştu.
3 çocuğu bulunan baba Muhammed Amırı, kızının hayatının kurtulmasına neden olan Aşçı’ya teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Taşova OSB’de 10 yıl içerisinde 5 bin istihdam hedefi
YEREL HABERLER Taşova OSB’de 10 yıl içerisinde 5 bin istihdam hedefi
MHP’den Amasya’nın ilçelerinde "Adım Adım 2023 İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma”
YEREL HABERLER MHP’den Amasya’nın ilçelerinde "Adım Adım 2023 İlçe ...
Amasya'da 1 yaşındaki çocuk balkondan apartman görevlisinin üstüne düştü: O anlar kamerada
YEREL HABERLER Amasya'da 1 yaşındaki çocuk balkondan apartman ...
1 yaşındaki Afgan Khatıra'nın balkondan düşmesi kamerada
YEREL HABERLER 1 yaşındaki Afgan Khatıra'nın balkondan düşmesi ...
Bora Duran Suluova'da gençleri coşturdu
YEREL HABERLER Bora Duran Suluova'da gençleri coşturdu
Suluova’da yüzme havuzu yeniden hizmette
YEREL HABERLER Suluova’da yüzme havuzu yeniden hizmette

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.