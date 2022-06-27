Samsun'da denizde boğulan gencin cenazesi Merzifon’da defnedildi

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Samsun'un Atakum ilçesinde serinlemek için girdiği denizde boğulan gencin cenazesi memleketi Amasya'nın Merzifon ilçesinde toprağa verildi.

Gençlik Plajı'nda girdiği denizde boğulma tehlikesi geçiren ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren 24 yaşındaki Serhan Viran'ın cenazesi, Merzifon’a getirildi.

Merzifon Organize Sanayi Bölgesindeki bir fabrikada işçi olarak çalıştığı öğrenilen Viran'ın cenazesi, Muşruf köyünde kılınan cenaze namazının ardından aynı yerde toprağa verildi. Törene, gencin ailesi ve yakınları katıldı.

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