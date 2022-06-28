Amasya ekonomisi masaya yatırıldı

Amasya’da kentin ekonomik parametrelerinin ve yeni projelerin değerlendirildiği toplantı yapıldı.
Amasya Esnaf Odaları Birliği’nde düzenlenen toplantıya Vali Mustafa Masatlı, Amasya Esnaf Odaları Birliği Başkanı İsa Köse, oda başkanları ve diğer yetkililer katıldı.
Toplantıda başta sanayi, tarım ve turizm olmak üzere tüm sektörlere yönelik öncelikli konular görüşülerek yeni projelere ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.