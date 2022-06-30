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Türkiye'nin suyu en ucuz şehrinde 1 ay su ücretsiz Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı: “1 Temmuz-1 Ağustos arası su ücreti almayacağız” "İstanbul’dan ‘kamyonla gelip su doldurabilir miyiz?’ diye soruyorlar"

İHA

Türkiye'nin suyu en ucuz şehrinde 1 ay su ücretsiz Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı: “1 Temmuz-1 Ağustos arası su ücreti almayacağız” "İstanbul’dan ‘kamyonla gelip su doldurabilir miyiz?’ diye soruyorlar"

Suyun sudan ucuz olduğu Amasya’da Kurban Bayramı tatilinin de bulunduğu Temmuz ayı boyunca abonelerden içme suyu ücreti alınmayacak. Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, “1 Temmuz’dan 1 Ağustos’a kadar Amasyalı hemşehrilerimizden su ücreti almayacağız” dedi.
3 yıldır Ramazan ayları ile Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı tatili süresince su ücreti almadıkları gibi bu yıl suyun tonunu 1 lira yaptıklarını hatırlatan Mehmet Sarı, vatandaşların ekonomisine bir nebze katkı sağlamaya çalıştıklarını belirterek, Temmuz ayı boyunca 45 binden fazla aboneden su ücreti almayacaklarını, kartlı su sistemi kullanan vatandaşların kartlarına da 25 ton su yükleneceğini açıkladı.

“Bana kalsa suyu komple bedavaya vereceğim”
2021 yılı başında suyu yüzde 50 ucuzlattıklarını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin belediyelere yaptığı su tarifesinde indirim çağrısı sonrası da şebeke suyunun tonunu şu an 1 liradan verdiklerine işaret eden MHP’li Mehmet Sarı, “Bana kalsa suyu komple bedavaya vereceğim. Lakin hukuktaki bazı kurallar buna müsaade etmiyor” diye konuştu.

İstanbul’dan ‘kamyonla gelip su doldurabilir miyiz?’ diye soruyorlar
Akdağ’dan yeniledikleri borularla ulaştırıp tonunun bu fiyatla verilmesiyle Amasya’nın Türkiye’de suyun en ucuz olduğu kentlerin başında geldiğini vurgulayan Belediye Başkanı Sarı, “Amasya’mızda 10 ton su 10 lira. İstanbul’da karşılaştığım sucular ‘kamyonla gelip su doldurabilir miyiz?’ dediler. ‘Dolduramazsınız’ yanıtını verdim” şeklinde konuştu.

“Yeni hidroelektrik santralden para kazanıyoruz, Amasya’nın suyunu amorti ederek halkın duasını alıyoruz”
Halkın duası için yaptıkları uygulama dolayısıyla en çok kadınlardan teşekkür aldığını söyleyen Sarı, “Ben matematiği de, tüccarlığı da iyi bilirim. Bu suya sadece kuyulardan 2,5 milyon lira elektrik ücreti ödüyorduk. Şimdi onu ödemiyoruz. Kaynağından geliyor. Ayrıca yeni hizmete giren hidroelektrik santralinden ayda 2,53 milyon lira arasında para kazanıyoruz. Yani oradan kazandığımız parayla ben Amasya’nın suyunu amorti ediyorum” ifadelerini kullandı.

Üniversite öğrencilerinden su ücreti alınmıyor
Gümüşlü Mahallesi Muhtarı Asuman Topuz, bu yıl yağışların yüzleri güldürdüğü kentte kış döneminde Amasya Belediyesinin üniversite öğrencilerinden bile su ücreti almadığını hatırlatırken, Toprak Kadın Girişimi Başkanı Döndü Olgun da “Yaz dönemi olduğu için suyu daha fazla harcıyoruz. Bu da normal şartlarda faturalara yansır. Ama Başkanımızın bu dönemde suyu bedava sunması bizi rahatlattı. En azından su faturası konusunda içimiz rahat” söyleriyle duygularını paylaştı. Suyun temel bir ihtiyaç olduğunu dile getiren esnaf Necati Apaydın ise, “Suyun tonu 1 lira. Para değil. Amasya’da su sudan ucuz. Şimdi de bir ay bedava. Bu Belediye Başkanımız Mehmet Sarı’nın yaptığı bir jest” değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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